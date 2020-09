Capri. Niente processione per la Madonna della Libera. A Capri niente processione per la festa della Madonna della Libera ma messe itineranti, intanto varato un nuovo sistema di bigliettazione per i bus. Il tradizionale appuntamento che si rinnova ogni anno la domenica dei giorni in cui si celebra Santa Maria vivrà quest’anno una cornice inedita.

Un’organizzazione dovuta a protocolli con i riti religiosi svolti in location all’aperto e senza la consueta processione, che anticipava la festa-concerto nella piazza di Marina Grande. E così la parrocchia e il comitato feste hanno varato un programma alternativo per garantire comunque partecipazione e spiritualità. Previsto l’arrivo di monsignor Francesco Alfano per celebrare la solennità della Madonna della Libera nella chiesa di San Costanzo. La messa e un concerto tributo a Ennio Morricone chiuderanno i festeggiamenti. Nella chiesa di Marina Grande riecheggeranno le note del grande maestro grazie a una performance live dell’ensemble vocale e strumentale “Chroma on stage”. La celebrazione dei riti religiosi in varie location all’aperto di questi giorni è stata anche «un’occasione importante – ha sottolineato il comitato di feste religiose – per la chiesa di uscire dalle sue mura, incontrare tante persone e sensibilizzare tutti a benedire, ad avere parole buone e costruttive verso il prossimo e a raggiungere la necessaria solidarietà». A Capri intanto al via la nuova card per salire a bordo degli autobus. L’Azienda Trasporti Campania ha inaugurato sia l’app “Atc Go”, con la quale si potranno acquistare e convalidare i titoli di corsa con lo smartphone e consultare gli orari di autobus e collegamenti marittimi, sia le nuove “smart card”, un sistema di bigliettazione elettronica che consentirà ai possessori di accedere ai servizi di mobilità “prepagando” un numero di biglietti a corsa semplice o mediante emissione di abbonamenti per i residenti.

Fonte Metropolis