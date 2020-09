Capri. Maltempo, collegamenti marittimi KO. Capri isolata nell’ultimo weekend di settembre. L’isola azzurra è stata involontaria protagonista in queste ore di un’ondata straordinaria di maltempo che ha portato al blocco totale dei collegamenti marittimi.

Una vera e propria bufera di pioggia unita a forti a raffiche di vento che ha causato sia lo stop alle vie del mare ma anche a una serie di disagi lungo le strade e le zone interne, flagellate dalla violenza di un maltempo con un’allerta meteo tra “gialla” e “arancione” secondo quanto diffuso dalla Protezione Civile della Regione Campania. Il bollettino “parla” di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio temporale, localmente di forte intensità. Venti tra ovest e sud-ovest forti con un mare agitato per l’intero weekend. In previsione del maltempo molte erano state le disdette presso alberghi e strutture ricettive per questo fine settimana per il quale le biglietterie già nei giorni scorsi non garantivano il biglietto di ritorno della domenica. Per i vacanzieri che già avevano raggiunto l’isola, invece, soggiorno prolungato forzato, data l’impossibilità di tornare sulla terraferma.

Fonte Metropolis