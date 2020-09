Capri. Malore in spiaggia, salvata da una coppia. Due giovani “angeli” salvano una donna colpita da infarto sulla spiaggia a Capri e il sindaco Marino Lembo lancia un appello via web per rintracciarli e ringraziarli. “Vorrei rintracciare i due giovani – ha postato attraverso il suo profilo social – che hanno soccorso la donna in spiaggia salvandole la vita per ringraziarli personalmente a nome della cittadinanza di Capri, perché queste sono le storie che riscaldano il cuore”. La storia da raccontare è avvenuta sulla spiaggia di Marina Piccola, nella baia antistante i Faraglioni, dove una turista italiana vittima di una crisi cardiaca, ha avuto “la fortuna” di trovarsi nello stesso luogo ed alla stessa ora di due giovani, un uomo ed una donna, che di fatto le hanno salvato la vita. I due, che non si conoscevano, hanno lavorato come un perfetto team, effettuando le manovre salvavita ed utilizzando anche il defibrillatore posizionato nei pressi della Chiesa di Sant’Andrea che sovrasta la rampa della discesa a mare. L’arrivo dell’ambulanza del 118, costretta tra l’altro nell’immediato ad un impegno in contemporanea con altri soccorsi, ha consentito il trasporto della donna all’ospedale Capilupi dove il personale medico le ha praticato subito tutte le cure del caso. A segnalare al primo cittadino la storia a lieto fine è stato l’imprenditore del mare Antonino Vaccaro. “Ci piace credere – ha scritto Lembo – che si sia trattato di due angeli”. Intanto a proposito di sanità, in una nota, la segreteria dello Smi Asl Na 1 Centro, ha proposto di istituire un servizio di guardia medica scolastica a Capri ed Anacapri di fondamentale importanza visto il periodo di emergenza. I medici dello Smi – Continuità assistenziale di Napoli in una nota, infatti, hanno manifestato la propria disponibilità “al completamento orario previsto dal contratto su base volontaria presso le scuole della città di Napoli, di Capri e di Anacapri”.

Fonte Metropolis