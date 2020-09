Capri, la modella Sylvie Meis in luna di miele con il marito

Penisola Sorrentina. Sylvie Meis, modella e showgirl di origine olandese, che da circa 10 anni vive in Germania, , ha scelto l’isola di Capri per la luna di miele con il marito, l’artista tedesco Niclas Castello. La coppia, entrambi di 42 anni, dopo le nozze celebrate a Firenze nei giorni scorsi e immortalate sulle copertine dei principali magazine internazionali, ha raggiunto la bellissima isola per una vacanza settembrina di assoluto relax.

Mozzafiato ed elegantissima nel suo abito bianco, che adesso è stato sostituito dal costume da bagno. Soggiorno al Caesar Augustus ad Anacapri, lunch al Geranio, pranzo in riva al mare e tintarella alla Fontelina beach club di fronte ai Faraglioni dove la bellissima Sylvie ha sfoggiato un bikini mozzafiato.