Capri. La bella Sara Croce fa impazzire il web con la sua foto mozzafiato in costume

Capri. Lascia senza fiato e fa impazzire gli utenti del web lo scatto postato su Instagram dalla 22enne Sara Croce che la ritrae con un fisico statuario avvolto in un costume che ne esalta ancor di più la bellezza. La Croce deve la sua popolarità alla partecipazione prima come “Madre Natura” al programma televisivo di Canale 5 “Ciao Darwin” e poi come “Bonas” nella trasmissione “Avanti un altro” sempre condotta dallo stesso Bonolis. Come scenario della foto un bellissimo mare azzurro… che però siamo convinti ben pochi guarderanno…