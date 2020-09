Capri. Incubo spaccio: 17enne nei guai. Controlli della guardia di finanza, sequestrati marijuana ed hashish, denunciati diversi giovani. Operazione estiva delle fiamme gialle che hanno intensificato le attività in particolare sulle isole di Capri e Ischia. A Capri, con l’ausilio delle unità cinofile del gruppo pronto impiego, sono stati effettuati una serie di monitoraggi, presso imbarcaderi e punti di maggiore affluenza come Marina Grande. Diverse centinaia di grammi tra marijuana, hashish, cocaina e spinelli confezionati sono stati posti sotto sequestro mentre è stato denunciato all’autorità giudiziaria per spaccio un diciassettenne e sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori altri ventuno giovani.

I dispositivi di controllo da parte della guardia di finanza sono stati, ulteriormente, rafforzati anche in relazione alla recente ordinanza del ministero della Salute, per la quale sono stati assicurati, in particolare, una vigilanza fissa ai due principali terminal portuali di partenze per le isole da Napoli, Molo Beverello e Calata Porta di Massa, ma anche implementando attività di controllo direttamente sui litorali dell’isola e negli altri punti di maggiore flusso turistico.

Fonte Metropolis