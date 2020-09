Capri in Cucina, la presentazione del nuovo libro della scrittrice caprese Maria Simeoli presso il Centro Caprese Ignazio Cerio

Capri in Cucina, la presentazione del nuovo libro della scrittrice caprese Maria Simeoli presso il Centro Caprense Ignazio Cerio

Nella splendida cornice del Centro Caprense Ignazio Cerio sabato 12 settembre alle ore 18.00 sarà presentato il libro della scrittrice caprese Maria Simeoli, edizione G. Simeoli Capri. Interverranno insieme all’autrice professoressa Annamaria Cataldi Palombi, Stefanie Sonnentag, Roberto D’Ajello e Claudio Novelli. Al termine della presentazione vi sarà un rinfresco.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti (50) è obbligatoria la mascherina.

L’autrice: Dott.sa Maria Simeoli

Caprese e laureata in Conservazione dei Beni Culturali Mobili ed Artistici presso l’Università Suor Orsola Benincasa e subito dopo si perfezionata in Biblioteconomia antica e moderna presso l’Istituto Politeia di Napoli e poi in Archivistica presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica,oltre a seguire l’azienda familiare è ricercatore presso l’Archivio Vaticano . Ha partecipato come regista di cortometraggi a vari Festival Internazionali tra cui si menziona: Venezia I Love GAI, Ischia Film Festival, Capri Holliwood e Capri Cinema in Certosa.