Capri. Il Prof. Ascierto, oncologo dell’ospedale Pascale, in visita all’isola azzurra incontra l’Amministrazione Comunale di Anacapri

Questa mattina – come si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Anacapri – una rappresentanza dell’Amministrazione Comunale ha incontrato il Prof. Paolo Antonio Ascierto, ricercatore e noto oncologo dell’Ospedale Pascale di Napoli, in prima linea nell’emergenza Covid-19. Il Prof. Ascierto era accompagnato dall’arch. Mariniello ed ha scelto Capri per una breve vacanza. Nell’incontro sono stati toccati vari temi che hanno spaziato dalla sanità alle peculiarità dell’isola azzurra. L’Amministrazione Comunale ha espresso apprezzamento per lo straordinario lavoro svolto.