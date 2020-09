Capri, giovane di soli 20 anni muore in un incidente

Capri. Questa notte ha perso la vita in un’incidente stradale Ettore Gargiulo, giovane di soli 20 anni. L’incidente stradale si è verificato poco dopo mezzanotte sul rettilineo di via Giuseppe Orlandi ad Anacapri, in prossimità dell’hotel Bellavista.

Ettore era su uno scooter insieme ad un amico quando si è scontrato contro un’auto. Violentissimo è stato l’impatto: il giovane ventenne è deceduto all’istante. L’altro giovane ragazzo è rimasto ferito, ed è stato trasportato dall’ambulanza in ospedale: le sue condizioni non sembrano preoccupanti, non è in pericolo di vita. Ferito anche l’automobilista.

Immediatamente dopo l’impatto sul posto sono giunti i sanitari del 118 e le pattuglie di polizia e carabinieri. E’ ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente mortale.

Ettore Gargiulo era anche un ottimo calciatore. Tesserato con l’Anacapri era prossimo ad aggregarsi alla formazione del Capri quest’anno impegnata nell’importante campionato di Eccellenza. Quella che si è consumata nella notte è stata una vera e propria tragedia.

La società Racing Capri, il presidente Morris Pagniello e tutto lo staff, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del calciatore.

La redazione di Positanonews fa le sue sentite condoglianze a tutta la famiglia.