Capri. Faraglioni: incubo frane, fuochi vietati nella baia. Niente fuochi a mare nella Baia dei Faraglioni. A chiederlo è il sindaco di Capri Marino Lembo in una lettera inviata all’ufficio circondariale marittimo preoccupato di tutelare la zona rispetto ad eventi franosi. Secondo quanto evidenziato dal primo cittadino nei giorni scorsi “sono stati effettuati nella rada di Marina Piccola fuochi pirotecnici di notevole intensità. Lo spostamento d’aria – ha spiegato Marino Lembo – e la relativa onda d’urto sulla massa rocciosa del costone denominato Monte Solaro, Castiglione e via Krupp hanno creato grande allarmismo nella popolazione”.

A rappresentare un campanello d’allarme è soprattutto il fatto che come ricordato nella missiva di recente si sono verificati “eventi franosi che hanno interessato il versante sud dell’isola nella zona Grotta delle Felci”. Una situazione per la quale è stata ricordata l’importanza di “attuare ogni norma di tutela affinché non si verifichino ulteriori eventi franosi che potrebbero minare l’incolumità di persone e cose”. La corrispondenza, dunque, è stata spedita con la richiesta “di non autorizzare fuochi a mare nel versante sud dell’isola di Capri nell’esclusivo interesse della salvaguardia della pubblica incolumità della cittadinanza tutta”. E proprio a seguito della frana di Grotta delle Felci citata nella lettera, inoltre che il sindaco di Capri nelle scorse ore ha emanato una nuova ordinanza dopo quella disposta subito dopo l’accaduto ha previsto “lo sgombero immediato delle persone dagli immobili ubicati in via Grotta delle Felci” per alcuni numeri civici, oltre che per alcuni che dimorano in immobili situati in via Provinciale Marina Piccola nelle vicinanze della frana e l’interdizione del transito veicolare e pedonale.

Fonte Metropolis