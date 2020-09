Capri e Molo Beverello: caos per gli ultimi turisti al rientro

Molo Beverello lamentele e disagi per vacanzieri e pendolari in partenza per Capri. La prima “avvisaglia” di maltempo dell’altro giorno con la pioggia estiva e le forti raffiche di vento che per diverse ore si sono affacciate anche nelle regioni meridionali ha subito evidenziato le criticità del molo napoletano secondo coloro i quali sono soliti effettuare la tratta via mare tra l’isola azzurra e la terraferma. Ecco cosa scrive Marco Milano per il quotidiano di Metropolis.

E se il vento rendeva impossibile la presenza in sicurezza degli enormi ombrelloni che da qualche mese sono stati posizionati nell’area di attesa all’aperto del molo Beverello, interessato dai lavori di restyling, in molti si sono trovati alla fine a fare i conti con la pioggia nonostante il calendario sia ancora posizionato sui mesi estivi.

Una situazione che ha portato le persone presenti a farsi sentire in ambiti istituzionali per manifestare il proprio disappunto anche mettendosi nei panni di turisti e vacanzieri che in condizioni che potrebbero essere giudicate poco agevoli si mettono in fila per fare rotta a Capri, facendosi un’idea poco positiva dell’immagine dell’isola amata da Tiberio.

Da parte dell’amministrazione comunale e della Federalberghi isola di Capri è partita la sollecitazione, oltre che a interventi immediati, anche ad accelerare i lavori di completamento delle nuove biglietterie e del terminal portuale di molo Beverello, in modo da evitare a lungo situazioni poco agevoli a carico degli inconsapevoli viaggiatori. E ancora, al centro dell’at-tenzione degli addetti ai lavori è pure il piano orari di arrivi e partenze. In primis in presenza dei protocolli covid ma più in generale per tutto quanto concerne la fruibilità dei servizi si chiede da tempo che gli orari di imbarchi e sbarchi non si sovrappongano per evitare da un lato gli assembramenti e dall’altro che i viaggiatori si trovino in alcuni momenti con possibilità orarie multiple di partenze, e addirittura in qualche caso la sovrapposizione di traghetto e aliscafo che tolgono gli ormeggi allo stesso esatto istante, ed in altre fasce orarie, invece, sono costretti a lunghe attese e a “buchi” anche di oltre cento minuti nel piano orario che non prevedono alcun collegamento per i viaggi Capri-Napoli e viceversa.