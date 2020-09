Capri. Commissioni edilizie, è caccia ai tecnici. A Capri si riaprono i termini per le candidature per i membri della commissione edilizia e della commissione locale per il paesaggio. Il dirigente di settore ha sottoscritto l’avviso affisso all’albo pretorio del comune di Capri con il quale si dovranno individuare un architetto, un ingegnere e un geometra, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e tre persone particolarmente esperte in problemi sociali, urbanistici, edilizi locali. Gli interessati potranno produrre la documentazione necessaria ad avanzare la candidatura entro il prossimo 18 settembre. Per i tre cittadini esperti in problemi sociali, urbanistici, edilizi locali tra i requisiti richiesti quelli di aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza negli ambiti risultante dal curriculum vitae o comprovata dai titoli conseguiti. Avviso, inoltre, anche per la commissione locale per il paesaggio per la quale si dovrà procedere alla sostituzione dei membri dimissionari . La nomina dei componenti della Commissione che avverrà con voto limitato del consiglio comunale verrà effettuata attingendo da un elenco di esperti in materia edilizia, urbanistica, beni ambientali, beni culturali, storia dell’arte, ecc.

Fonte Metropolis