Capri. Commissione paesaggio: ci sono 28 candidati. A Capri pubblicato l’elenco dei candidati alla commissione locale per il paesaggio. Dopo la riapertura dei termini per le candidature per i membri della commissione edilizia e della commissione locale per il paesaggio, sono state avanzate le richieste di inserimento all’interno della nuova “lista” di membri della commissione locale per il paesaggio del Comune di Capri. Il dirigente di settore aveva sottoscritto la comunicazione affissa all’albo pretorio con la quale procedere alla sostituzione dei membri dimissionari. La nomina dei componenti della commissione che avverrà con voto limitato del consiglio comunale verrà effettuata attingendo da un elenco di esperti in materia edilizia, urbanistica, beni ambientali, beni culturali, storia dell’arte per il quale le candidature sono state ora pubblicate.

Sono 28 le richieste. Nello specifico l’elenco vede i nominativi di Giuseppe Spirito, Mariano Pollio Benvenuto, Vincenzo De Gennaro, Alfonso Tizzano, Francesca Aprea, Marco Aprea, Massimo Esposito, Cosimo Alterio, Francesco Saverio Prisco, Giacomo Vitale, Giuseppe Aprea, Francesca Melillo, Chiara Truglio, Giovanni De Martino, Livio Carlo Talamona, Tiziano D’Aniello, Alberto Dalpiaz, Bartolomeo Spinella, Luigi Lembo, Salvatore Vecchione, Nicola Pisacane, Gennaro Della Rocca, Riccardo Villari, Gianvito Conte, Salvatore Salvia, Raffaele Di Tommaso, Maria Stabile, Costantino Cerrotta. Per quanto concerne la commissione edilizia di Capri sarà rinnovata con un architetto, un ingegnere e un geometra, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e tre persone esperte in problemi sociali, urbanistici, edilizi locali.

Per i tre cittadini esperti in problemi sociali, urbanistici, edilizi locali tra i requisiti richiesti quelli di aver maturato una pluriennale e qualificata esperienza negli ambiti risultante dal curriculum vitae o comprovata dai titoli conseguiti.

