Capri. Associazioni unite per l’ambiente. «Capri è anche mia» e «Capriamoci» unite per una Capri splendida e autentica. Le due associazioni si sono idealmente gemellate. Un’unione celebrata con una giornata tra le acque dell’isola, attraversando quel mare e ammirando quello scoglio che tanto amano e difendono le due associazioni isolane. «Abbiamo trascorso ore liete di aggregazione, amicizia e amore per la nostra isola ha spiegato Luca De Simone presidente dell’associazione Capriamoci A tutti gli amici dell’associazione Capri è anche mia ed al presidente Tonino Gargiulo dico grazie di cuore da tutti noi per tutto quello che fate per Capri, per noi siete motivo di ispirazione, un esempio da seguire un motivo di orgoglio». E anche da parte dell’associazione Capri è anche mia l’iniziativa è stata salutata con soddisfazione ed entusiasmo. «E’ stata una magnifica gita in barca organizzata con gli amici dell’associazione Capriamoci ha detto il presidente Tonino Gargiulo – grazie al presidente Luca De Simone e a Giovanni Ferraro che ci hanno fatto godere una Capri splendida e autentica. Un momento di gemellaggio di due associazioni unite dall’amore per Capri».

Fonte Metropolis