Campania, fra gli eletti a Salerno Luca Cascone e Picarone , come abbiamo anticipato nessuno della Costiera amalfitana è riuscito a farcela. Sei dovrebbero essere entrati con De Luca e tre con le minoranze, bisognava essere primi nelle liste per farcela in pratica ( salvo il PD dove forse potrebbe farcela il secondo ) In attesa dei dati definitivi in consiglio regionale che pubblicheremo fra poco su positanonews – come scrive il quotidiano “Le Cronache” – dovrebbero essere quasi certe le conferme di Luca Cascone (De Luca presidente) e Franco Picarone (Pd). Tra i Dem la new entry dovrebbe essere Simone Valiante che ha conquistato un largo consenso, scavalcando anche Tommaso Amabile. Probabile anche il debutto in consiglio regionale di Italia Viva con Tommaso Pellegrino vicino alle 10mila preferenze. Per i socialisti, invece, è quasi certa la presenza di Andrea Volpe. Per quanto riguarda invece Campania Libera se la giocano l’assessore alle Politiche sociali Nino Savastano e l’uscente Nello Fiore. Nel centrodestra, invece, sembra quasi scontata l’elezione di Imma Vietri di Fratelli d’Italia. la Lega potrebbe, a livello provinciale, non essere presente: nelle urne c’è un testa a testa tra Tommasetti e Pierro. Spera in un miracolo forza Italia, dove i numeri danno un distacco minimo tra Celano e Ciccone.