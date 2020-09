Campania, Anas. Per incidente chiusa temporaneamente al traffico la SS162 a Giugliano, Napoli

CAMPANIA ANAS: PER INCIDENTE CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO LA SS162, A GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)

La strada statale 162 “Asse Mediano” è temporaneamente chiusa al traffico in direzione Acerra a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Giugliano in Campania, nella Città metropolitana di Napoli.

Nell’incidente sono coinvolti un veicolo e una moto. Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.