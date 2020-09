Campania, Anas: lavori sul ponte “Reinello”, senso unico alternato sulla SS212 £della Val Fortore”, Benevento

· il provvedimento sarà attivo tra il 23 settembre ed il 30 novembre 2020;

Per l’avanzamento dei lavori di manutenzione sul ponte ‘Reinello’, situato lungo la strada statale 212 “della Val Fortore”, si rende necessaria una limitazione al transito.

Nel dettaglio, dal prossimo mercoledì 23 settembre e fino al 30 novembre 2020 sarà attivo il senso unico alternato tra il km 28,850 ed il km 29,400, nel territorio comunale di Reino (BN).

Il provvedimento è necessario per l’esecuzione di attività in corrispondenza del ponte, nel rispetto di quanto precedentemente comunicato da Anas; le attività – del valore complessivo di 730 mila euro – consistono, principalmente, in interventi strutturali sul ponte, previa realizzazione di opere di regimentazione idraulica nell’alveo del torrente, risultato fortemente danneggiato da eventi alluvionali che avevano coinvolto la provincia di Benevento.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.