Calcio, tre nuovi acquisti per la Juve Stabia: Lazzari, Rizzo e Bentivegna vestiranno la maglia gialloblù in questa nuova stagione

La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Daniele Lazzari, classe ’97, fino al 30 giugno 2021. Il calciatore, nativo di Roma, è cresciuto calcisticamente nella S.S. Lazio, oltre che nel Trapani Calcio e nel Bari. Ha vestito anche le maglie di Racing Roma, Flaminia Civita Castellana, Lupa Roma, Rieti e Salernitana. Queste le prime dichiarazioni: “Sono molto contento ed entusiasta di essere arrivato in una piazza prestigiosa come quella di Castellammare di Stabia. Darò il massimo per questa maglia e spero di togliermi molte soddisfazioni con la Juve Sabia”.

Anche Alberto Rizzo, difensore classe ’97, vestirà la maglia stabiese fino al 30 giugno 2022. Il calciatore è cresciuto calcisticamente tra Trapani Calcio e Bologna FC. Ha vestito anche la maglia del Cuneo oltre che del Cittadella in serie B. Queste le prime dichiarazioni: “Sono felice di essere arrivato in questa importante piazza che ha voglia di riscattarsi dopo la sfortunata ultima annata. Spero di ripagare in campo la fiducia che mi è stata data dalla società: ho voglia di mettermi in gioco e proverò a dare il meglio di me per questi colori”.

Il nuovo attaccante porta il nome di Accursio Bentivegna, classe ’96, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, nativo di Sciacca (AG), è cresciuto calcisticamente nel Palermo, col quale ha debuttato anche in serie A. Ha vestito anche le maglie dell’Ascoli, in serie B, oltre che del Como e della Carrarese. Queste le prime dichiarazioni: “Sono molto felice di essere a Castellammare di Stabia. Arrivo in una società importante e voglio mettercela tutta per fare bene con questi colori”.