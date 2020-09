Calcio, trauma contusivo al ginocchio destro per Mastalli. Il capitano della Juve Stabia dovrebbe ritornare in campo l’11 ottobre

“La S.S. Juve Stabia, a seguito dell’infortunio rimediato da Alessandro Mastalli durante la gara di campionato contro il Monopoli, comunica che l’esame strutturale odierno ha messo in evidenza un trauma contusivo al ginocchio destro senza interessamento dei legamenti e dei menischi”. Questo è il comunicato diffuso dalla società delle Vespe per aggiornare circa le condizioni del capitano che avrà dunque 10-15 giorni di stop e dovrebbe ritornare in campo l’11 ottobre contro il Virtus Francavilla.