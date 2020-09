Calcio, sorteggiato il tabellone di Coppa Italia

Nella sede della Lega Serie A è stato sorteggiato il tabellone di Coppa Italia. Il Napoli, campione in carica della competizione, andrà a caccia del settimo trionfo della sua storia entrando in corsa naturalmente dagli ottavi, essendo tra le teste di serie (sorteggiata come numero 5). Gli azzurri potrebbero sfidare agli ottavi il Benevento (in gara unica con la sede da sorteggiare, essendo una sfida contro una ‘non testa di serie’ di Serie A) che al terzo turno affronterà la vincente tra Empoli-Renate/Avellino e poi la vincente che uscirà da Ascoli-Perugia e Brescia-Trapani. In caso di vittoria sul Benevento, il Napoli ai quarti potrebbe sfidare la Roma (potrebbe sfidare il Bologna), in gara unica all’Olimpico (essendo i giallorossi testa di serie numero 4). L’altro quarto ipotetico potrebbe essere Atalanta-Lazio mentre Juventus, Inter e Milan sono nell’altro lato del tabellone.

Primo turno eliminatorio mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio mercoledì 28/10/2020

Quarto turno mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata) mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 03/03/2021

Finale mercoledì 19/05/2021