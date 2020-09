Calcio, sorteggiati i gironi di serie D: girone di ferro per il Sorrento e torna il derby tra Savoia e Nocerina

La Lega Nazionale di serie D ha comunicato la composizione dei nove gironi per la stagione calcistica 2020/2021 che inizierà domenica 27 settembre. Torna il derby tra Savoia e Nocerina, collocati nel girone G. Il Sorrento, invece, per il terzo anno consecutivo andrà a disputare il torneo nel girone H. Un girone di ferro che vede in lizza squadre forti come Casarano, Bitonto, Molfetta e Picerno tra le altre. Il commento del d.s della squadra rossonera costiera, Antonio Amodio, ai microfoni SportCampania.it: “Sapevamo che era un girone difficilissimo però come al solito vogliamo farci trovare pronti. -commenta il diesse del Sorrento – Sappiamo che alzerà l’asticella il fatto di fare questo girone. Dobbiamo fare il possibile sul mercato e poi sul campo. La speranza è di riuscire a chiudere i nostri obiettivi di mercato e poi ci metteremo sotto a lavorare”. Sul triennio nel girone pugliese: “Diciamo che sì, ce lo aspettavamo, noi logisticamente siamo lontani da tutto, pure per una questione logistica e organizzativa preferiamo fare il girone H, poi non ci farebbe piacere andare in Sicilia, a questo si aggiunge che il fatto che altri preferiscono non fare il pugliese e quindi noi accettiamo volentieri se ci propongono di restare qui”.

Di seguito la composizione dei nove gironi:

Girone A: Arconatese, Borgosesia, Bra, Caronnese, Casale, Castellanzese, Chieri, Città di Varese, Derthona, Folgore Caratese, Fossano, Gozzano, Imperia, Lavagnese, Legnano, Pont Donnaz Hône Arnad Evançon, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante, Vado.

Girone B: Breno, Brusaporto, Caravaggio, Casatese, Crema, Desenzano Calvina, Fanfulla, Nibionnoggiono, Ponte San Pietro, Real Calepina, Scanzorosciate, Seregno, Sona Sporting Franciacorta, Tritium, Villa Valle, Virtus CiseranoBergamo, Vis Nova Giussano.

Girone C: Adriese, Ambrosiana, Arzignano, Belluno, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Chions, Cjarlins Muzane, Delta Porto Tolle, Este, Luparense, Manzese, Mestre Montebelluna, Trento, Union Clodiense Chioggia, Union Feltre, Union San Giorgio Sedico, Virtus Bolzano.

Girone D: Aglianese, Bagnolese, Correggese, Corticella, Fiorenzuola, Forlì, Ghivizzano Borgoamozzano, Lentigione, Marignanese, Mezzolara, Prato, Pro Livorno, Progresso, Real Forte Querceta, Rimini, Sammaurese, Sasso Marconi, Saravezza.

Girone E: Aquila Montevarchi, Cannara, Flaminia, Foligno, Follonica Gavorrano, Grassina, Lornano Badesse, Montespaccato, Ostia Mare, Pianese, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Scandicci, Siena Sinalunghese, Sporting Trestina, Tiferno Lerchi, Trastevere.

Girone F: Aprilia Racing Club, Atl.Calcio Porto Sant’Elpidio, Atletico Terme Fiuggi, Castelfidardo, Castelnuovo Vomano, Città di Campobasso, Cynthia-Albalonga, FC Matese, Montegiorgio, Olympia Agnonese, Pineto, Real Giulianova, Recanatese, Rieti, San Nicolò Notaresco, Tolentino, Vastese, Vastogirardi.

Girone G: Afragolese, Arzachena, Carbonia, Cassino, Giugliano, Gladiator, Insieme Formia, Lanusei, Latina, Monterosi, Muravera, Nocerina, Nola, Sassari Latte Dolce, U.S. Savoia 1908, Team Nuova Florida, Torres, Vis Artena.

Girone H: Audace Cerignola, AZ Picerno, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Fidelis Andria, Francavilla, Gravina, Lavello, Molfetta, Nardò, Portici, Puteolana, Real Aversa, Sorrento, Taranto, Team Altamura.

Girone I: Biancavilla, Castrovillari, Cittanovese, Città di Acireale, Città di Sant’Agata, Dattilo, Football Club Messina, Gelbison, Licata, Marina di Ragusa, ACR Messina, Paternò, Rende, Roccella, Rotonda, San Luca, Santa Maria Cilento, Troina.