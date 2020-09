Calcio, secondo test match per il Sorrento Futsal che perde nella trasferta con il San Marzano

Secondo test match per il Sorrento Futsal che esce sconfitto dalla trasferta di San Marzano. Partita equilibrata fino a pochi minuti dall fine, ma l’esperienza dei padroni di casa ha avuto la meglio.“È stato un ottimo test contro un avversario forte che sicuramente disputerà un campionato da vertice – è il commento a caldo di Mister Genny Paolella – questa sconfitta fa parte del processo di crescita, soprattutto dei tanti giovani che abbiamo messo in mostra e che, nel complesso, hanno offerto una prestazione con tanti spunti interessanti”. Il Sorrento Futsal ringrazia l’intera società del Mama Futsal San Marzano per la gentile ospitalità!