Calcio, saltano Milik e Dzeko, la Juve vira su Morata

Continua il triangolo Napoli – Roma – Juve anche se, stando alle ultime notizie di mercato, i conflitti interni tra Milik ed il club azzurro non consentono di far approdare il giocatore nella capitale e, come conseguenza, non permettono ad Edin Dzeko di vestire la maglia bianconera. D’altro canto la società piemontese ha puntato anche su Suarez fino all’ultimo ma, a quanto pare, le sorti dell’uruguaiano dovrebbero vederlo ad un passo dall’Atletico Madrid. A sorpresa dunque, in queste ultime ore si parla di un ritorno di Morata. Quest’ultimo potrebbe arrivare alla Juve con un prestito oneroso e diritto di riscatto: 10 milioni di euro per il primo anno, eventualmente 10 milioni anche per il secondo anno ed il riscatto fissato a 45 milioni se il prestito sarà di un anno oppure 35 milioni per un contratto biennale, secondo Romeo Agresti di GOAL.COM.