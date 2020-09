Calcio, rottura del crociato sinistro per Nicolò Zaniolo. Stop di 6 mesi per lui

Confermata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per Nicolò Zaniolo. Il giocatore della Roma, infortunatosi ieri durante l’incontro di Nations League tra Italia e Olanda si è sottoposto stamane agli accertamenti a Villa Stuart e verrà operato nella giornata di domani. “Per le tantissime persone che mi stanno chiedendo come sto, stamattina ho svolto le visite di rito che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Ringrazio tutti quanti sia tifosi della Roma che no per il supporto…tornerò presto”. Questo il messaggio che Nicolò Zaniolo ha pubblicato dopo la visita a Villa Stuart. Il giocatore giallorosso era appena tornato nel club Italia, dopo il ko di gennaio e l’operazione all’altro ginocchio, e si è dovuto fermato di nuovo: non era pronto, come tanti altri giocatori. Aveva appena fatto in tempo ad affacciarsi a Trigoria, a lavorare qualche ora con la Roma e poi è partito con la Nazionale. Tantissime le critiche contro le Uefa che sottopone a stress elevati giocatori che non hanno modo di recuperare, obbligandoli a scendere in campo per due partite nell’arco di 3-4 giorni.