Calcio, rinviata alle 18 di domani la partita Napoli-Genoa. Perin è risultato positivo al Coronavirus

Si giocherà alle 18 e non più alle 15 la gara del secondo turno di Serie A tra Napoli e Genoa . Inizialmente prevista nel primo pomperiggio, la sfida del San Paolo tra gli azzurri di Gattuso e la formazione di Maran è stata rinviata di tre ore, sempre nella giornata di domenica. In seguito alla positività al coronavirus di Perin, portiere del Genoa, i rossoblù devono effettuare ulteriori tamponi per verificare lo stato dell’intera squadra.