Calcio, questa sera la partita del cuore 2020: Alessandra Amoroso prima donna capitano del programma

Questa sera alle ore 21.25 andrà in scena un’edizione speciale della “Partita del Cuore”. Allo Stadio Bentegodi di Verona, infatti, giocheranno quattro squadre: prima si sfideranno due compagini, successivamente le altre due e poi ci sarà la finale tra le due vincitrici, per decretare la formazione che potrà alzare al cielo il trofeo. Ci saranno ovviamente quattro capitani, uno per ogni formazione ed una grande novità: la presenza di Alessandra Amoroso in qualità di prima leader donna della storia di questo programma. L’artista pugliese ottiene così l’ennesimo successo di questa annata, al termine di un’estate caratterizzata dalla hit “Karaoke” cantata con i Boombadabash e già capace di conquistare il doppio disco di platino. Il secondo capitano sarà Gianni Morandi, grandissimo amante dello sport e non nuovo a questo evento. La terza squadra sarà capitanata da Massimo Giletti (che sostituisce Raoul Bova, precedentemente annunciato) e a completare il parterre dei capitani, il rapper Salmo che vanta all’attivo già cinque album in studio. Tra i protagonisti di questa 29esima edizione ci saranno inoltre: BOB SINCLAIR, BORO BORO, BUGO, CHRISTIAN PANUCCI, CLEMENTINO, DIDA (Nelson de Jesus Silva), ERMAL META, EROS RAMAZZOTTI, FEDE, MILENA BERTOLINI, NICOLA VENTOLA, PAOLO BONOLIS, PAOLO MALDINI, PIO E AMEDEO, RIKI, STEFANO PIOLI e tanti altri!