Calcio, nuovo acquisto in casa Sorrento: il difensore Alessandro Gargiulo vestirà i colori rossoneri nella prossima stagione

La dirigenza del Sorrento 1945 è lieta di ufficializzare il tesseramento di Alessandro Gargiulo. Difensore classe 2000, nell’ultima stagione in forza al Bitonto. Ha esordito in Serie C nella stagione 2018/2019 con la Paganese.”Sono felice di essere in una società ambiziosa come Sorrento, non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione in una piazza così importante. Daró tutto me stesso per questi colori, per raggiungere insieme traguardi importanti”.