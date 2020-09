Calcio, mister Padalino dopo la vittoria in Coppa Italia: “Impegno e disponibilità sono gli elementi che mi sono piaciuti di più”

A seguito della vittoria della partita della Coppa Italia contro il Tritium, mister Padalino si dichiara molto soddisfatto della prestazione dei suoi anche se preferisce “volare basso” e rimandare alle prossime gare, il giudizio complessivo sulla condizione dei giocatori. “Abbiamo evidenziato i progressi dei ragazzi del 2002: buon esordio contro una squadra che sa il fatto suo e che, sebbene appartenente ad una categoria inferiore, ha alle spalle centinaia di partite. Abbiamo subìto un po’ l’impatto iniziale ma poi i ragazzi hanno acquisito consapevolezza. Mi è piaciuto l’impegno, la disponibilità e la volontà di mettere in pratica ciò che abbiamo fatto in ritiro, la voglia di non mollare e la ricerca del goal”. Alla domanda sulla condizione fisica dei ragazzi, il mister specifica che: “I carichi di lavoro sono stati importanti e distribuiti a secondo dei calciatori che provenivano da condizioni diverse: tra loro c’è chi era fermo da mesi e chi aveva giocato da poco. Per una valutazione globale abbiamo ancora bisogno di giocare altre gare perché questa era solo la prima”. Sulla completezza della squadra manca ancora qualcosa: “Ci serve un rinforzo nel reparto offensivo ma non solo: il giovane Della Pietra si allena sempre a mille, ma è ancora distante dal professionismo. Non ha ancora la necessaria esperienza che occorre e che può dare Romero. Golfo e Berardocco danno del tu al pallone. Sono calciatori importanti che abbiamo cercato dall’inizio”. Molto soddisfatto è anche l’autore del goal stabiese, Alessandro Mastalli che afferma: “Finalmente è iniziata la stagione, ci voleva anche perché eravamo fermi da un bel po’, sono successe tante cose e l’importante era iniziare col piede giusto come abbiamo fatto. Poi è arrivato anche il mio goal quindi sono contento perché mi mancava. I giovani hanno fatto una grande partita e non è mai facile debuttare in una situazione del genere. Nella prossima gara affronteremo il Pisa, un’ottima squadra, di categoria superiore ed è bello confrontarsi con queste realtà. Il goal lo dedico a mia moglie e spero di dedicargliene ancora tanti altri.