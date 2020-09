Calcio – Meta: risultati della terza e della quarta giornata del Torneo dei Rioni

Lunedì 14 settembre si è disputato, presso il Campo Sportivo Ivan Porzio, il terzo doppio match del Torneo dei Rioni che ha visto contrapporsi le squadre Del Salvatore – Santa Lucia e C.Colombo – Casale. Le partite si sono svolte a porte chiuse, nel rispetto delle normative che impongono il divieto di assembramenti. Il primo match, quello tra M Del Salvatore e Santa Lucia è terminato con un 3-2 per M. Del Salvatore, grazie alle reti di Aldo Astarita e Antonino Criscuolo, autore di una doppietta, mentre per il Santa Lucia sono andati a segno Enrico Cafiero e Aniello Puca. Ad entrare in campo alle 21:55, invece, sono state C.Colombo e Casale che hanno pareggiato 2-2. Per il C.Colombo hanno segnato Guido Fiorentino e Antonino Pane, mentre per il Casale Mario Gargiulo e Antonino Sposito. Il giorno dopo, martedì 15 settembre, si è disputata la quarta giornata sempre con un doppio match: Alberi – A.Cosenza, terminato 1-1, grazie alle reti di Mario De Angelis e da Uriel Fontanarosa. Il secondo match, quello che ha visto contrapporsi M.Ruggiero e Mulino è finito 2-0 per l’ottima difesa del M.Ruggiero e le due reti segnate da Francesco Esposito e Raffaele Volpe.