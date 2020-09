Calcio – Meta, quinto doppio match per il “torneo dei rioni”

Quinto doppio match del Torneo dei Rioni, tenutosi come di consuetudine presso il Campo Sportivo Ivan Porzio. Le partite si sono svolte a porte chiuse nel rispetto delle normative che impongono il divieto di assembramenti. Il primo match ha visto entrare in campo le squadre dei rioni M.Ruggiero e Del Salvatore ed è terminato con un risultato 5-1, grazie alle reti di Michele Marciano e ben 4 di Raffaele Volpe per i primi mentre di Giovanni Pollio, Antonino Criscuolo e due di Fernando Borriello per i secondi. Alle 21:55 è stata la volta di Casale e Alveri, incontro conclusosi con un pareggio di 2-2. Per il rione Casale hanno segnato Antonino Sposito e Alberico De Mita, mentre per Alberi Stefano Leone e Mario De Angelis. Questa sera, venerdì 18 settembre, saranno invece protagoniste le squadre dei rioni A.Cosenza – C.Colombo e Mulino-S.Lucia.