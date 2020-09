Calcio, Meta: da questa sera parte il Torneo dei Rioni

Questa sera al Campo Sportivo Ivan Porzio, si sta giocando il tanto atteso “Torneo dei Rioni” inserito nel cartellone Vivi Meta – Campus Estivo Sport e Divertimento. E’ finalmente arrivato il momento del tanto atteso Torneo dei Rioni, dopo il successo del Torneo delle Associazioni e del Torneo Under 21, eventi inseriti nel programma “Vivi Meta – Campus Estivo Sport e Divertimento”, ideato e realizzato dal Forum dei Giovani di Meta, col patrocinio del Comune, della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Questa sera, dalle ore 21:00 sono protagoniste presso il Campo Sportivo Ivan Porzio le squadre rionali di Alberi, M. Ruggiero, Mulino, C. Colombo, Mulino, Del Salvatore, Casale, A. Cosenza e Santa Lucia e per garantire il regolare svolgimento del Torneo, nel rispetto delle normative che impongono il divieto di assembramenti, le partite si svolgono a porte chiuse.