Calcio, Luca Berardocco: “ho deciso di accettare la Juve Stabia in mezza giornata”

Luca Berardocco, nuovo centrocampista 29enne della Juve Stabia, pescarese di nascita che ha vestito varie maglie tra cui il Pescara, il Pisa, il Crotone, il Parma, il Como ecc, ha parlato ai microfoni ufficiali e noi abbiamo sintetizzato così il suo pensiero: “Quando mi ha chiamato il direttore Ghinassi, ho deciso in mezza giornata di accettare la Juve Stabia, per quello che rappresenta la squadra come società e la piazza, negli ultimi anni, per un calciatore. Il direttore ha detto che mi conosceva bene e mi voleva da diversi anni come giocatore ma non era mai riuscito a concretizzare”. Berardocco dichiara di essere un centrale mancino, regista di impostazione piuttosto che incontrista ed è felice di essere qui. “Ho trovato un ottimo gruppo di bravi ragazzi, anche i giovani aggregati e bisogna fare solo i complimenti per questo. I calciatori che c’erano l’anno scorso mi hanno raccontato con dispiacere dell’annata sfortunata passata ma ora c’è la giusta mentalità per ricominciare. Hanno parlato del tifo caloroso, ideale per un calcio di un certo tipo ed è brutto vedere lo stadio vuoto”. Per quanto riguarda gli obiettivi e le prossime partite, Luca afferma: “Il nostro obiettivo rimane quello di fare il meglio possibile e scendere in campo ogni domenica per vincere tutte le partite; dobbiamo pensare anche a passare il turno di Coppa Italia in un girone complicato, a partire dal Monopoli che è una squadra rodata. Dobbiamo farci trovare pronti ed in questo caso il gruppo è fondamentale: attualmente, nonostante siamo ancora in pochi ed in fase di costruzione, stiamo cercando di amalgamarci”.