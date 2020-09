Calcio, la VI giornata del Torneo dei Rioni di Meta

La sera di venerdì 18 settembre a sfidarsi per il Torneo dei Rioni sono stati A. Cosenza contro C. Colombo, alle ore 21:00 e Mulino – S.Lucia alle ore 22:00. Le partite si sono svolte a porte chiuse, nel rispetto delle normative che impongono il divieto di assembramenti. Il primo match è terminato con il risultato di 0-1, rete firmata da Giuseppe Abate. Alle 21:55, invece, è stata la volta di Mulino e S.Lucia, incontro conclusosi 2-5. Per il primo rione hanno segnato Marco Di Ruocco e Giuseppe Esposito, mentre per secondo Amedeo Izzo e doppiette di Antonino Castellano ed Enrico Cafiero. La semifinale è fissata a mercoledì 23 settembre e sarà così distribuita

1° girone A C.Colombo – 2° Girone B S.Salvatore ore 20.45

1° girone B – M.Ruggiero – 2° girone A A.Cosenza ore 21.50