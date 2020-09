Calcio, La squadra del rione A.Cosenza conquista il trofeo “Torneo dei Rioni”

Ha avuto inizio lo scorso 10 settembre il Torneo dei Rioni, inserito nel programma Vivi Meta – Campus Estivo Sport e Divertimento”, ideato e realizzato dal Forum dei Giovani di Meta, col patrocinio del Comune, della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

Otto i rioni che hanno preso parte a quest’avvincente avventura: A. Cosenza, Casale, Alberi,C.Colombo, S.Lucia, Mulino, Del Salvatore e M.Ruggiero che, con doppi match disputatisi presso il Campo Sportivo Ivan Porzio, hanno avuto come obiettivo quello di raggiungere la finale, tenutasi la sera di venerdì 25 settembre. A riuscirci sono stati i rioni A. Cosenza e C.Colombo, carichi di entusiasmo e di sana competitività, fortemente motivati a conquisare l’ambito trofeo.

L’incontro, come era prevedibile, si è acceso di forti emozioni e, se la squadra C.Colombo si è avvicinata alla vittoria grazie alle reti di Antonino Pane e di Guido Fiorentino, è il rione A.Cosenza a trionfare con un risultato 3-2. La prima firmata da Nicola Cafiero e le due successive da Francesco Maresca.

Il torneo, nel rispetto delle normative che impongono il divieto di assembramenti, si è svolto a porte chiuse.

Finalmente possiamo dirlo, CI SIAMO RIUSCITI… si è disputato per la prima volta a META il Torneo dei Rioni! In un anno davvero difficile per tutto e per tutti, finalmente ci siamo riusciti.