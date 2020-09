Calcio, la Salernitana si rinforza e pensa alla Coppa Italia

Domani alle ore 18:00 la Salernitana scenderà in campo per affrontare il Sudtirol, in occasione della partita valida per il secondo turno di Coppa Italia 2020/2021. All’Arechi la squadra di Castori giocherà la seconda partita sotto la guida del nuovo mister e tenterà di passare il turno successivo. Nel pomeriggio è arrivata anche la comunicazione ufficiale del ritorno nei granata del 25enne centrocampista Leonardo Capezzi, ceduto dalla Sampdoria a titolo definitivo. Un’altra sorpresa, secondo Pedullà, proviene dalla capitale giallorossa: “La Salernitana ha piazzato un colpo importante e a sorpresa per l’attacco. Si tratta di Mirko Antonucci, esterno destro classe 1999 in uscita dalla Roma”, le parole del giornalista.