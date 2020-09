Calcio. La Salernitana batte 2-0 la Sanbenedettese

La Salernitana batte la Sambenedettese per due a zero nel primo match del triangolare con Samb e Matelica. A decidere il confronto i gol di Djuric al 7′ che infila di sinistro dopo un errore degli avversari e di Gondo al 42′ che di testa beffa il portiere su assist di Cicerelli tra i più in palla dei granata.

TABELLINO – SALERNITANA-SAMBENEDETTESE 2-0 (45′)

SALERNITANA (3-5-2) Micai; Aya, Migliorini, Lopez; Casasola, N’Dinga, Di Tacchio, Cicerelli, Curcio; Gondo, Djuric. A disp. Guerrieri, Kalombo, Galeotafiore, Guzzo, Maistro, Del Regno, Giannetti, Iannoni, Riosa. All. Castori

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Nobile; Scrugli, Biondi, D’Ambrosio, Liporace; Rocchi, Angiulli, Botta, Bacioterracino; Lescano, Nocciolini. A disp. Laborda, Fusco, Lavilla, Enrici, Di Pasquale, De Goicochea, Trillò, Chacon, Serafino, Masini, De Ciancio. All. Montero

NOTE: Marcatori: 7’ Djuric, 42’ Gondo. Ammoniti: nessuno. Espulsi: nessuno. Angoli: 1-1. Recupero: 0’. Pomeriggio rigido, cielo plumbeo e piovoso. Campo pesante.