Calcio, la Juve Stabia vince la partita di Coppa Italia ma perde Francesco Forte ufficialmente al Venezia

Esordio positivo alla guida della panchina della Juve Stabia per mister Padalino che guadagna una vittoria per 2-1 contro il Tritium, nella prima partita di Coppa Italia. Le Vespe passano in vantaggio al 45′ con un autogol degli avversari che ottengono il pari all’81’ grazie a Marzeglia. Solo l’esperienza del buon Mastalli decreta la vittoria siglando la rete del 2-1 all’84’. Tutto ciò avviene il giorno dell’ufficialità del passaggio al Venezia di una che è stata sempre una pedina fondamentale per i gialloblù. Come comunicato dalla società lagunare, infatti, lo “squalo” Francesco Forte è diventato un suo tesserato: “Venezia FC comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con l’attaccante Francesco Forte. Nella scorsa stagione in Serie B ha segnato 17 gol con la Juve Stabia, risultando il terzo miglior attaccante del campionato”.