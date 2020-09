Calcio, la Juve Stabia ufficializza l’arrivo di Tomei

La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Matteo Tomei, classe ’84, fino al 30 giugno 2022. Il calciatore, nativo di Motta di Livenza (TV), è cresciuto calcisticamente nel Padova e nell’Udinese Calcio. Ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Triestina, Calcio Sandonà, Real Vicenza, Pordenone calcio, Siracusa, Vis Pesaro 1898 e Teramo calcio. Vanta anche un’esperienza all’estero, al Ross Country. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono molto felice di essere entrato a far parte della famiglia Juve Stabia: il blasone e la storia di questa società non lo scopro certo io. Speriamo, tutti uniti, di portare entusiasmo ad una città che vive di calcio”. Matteo Tomei si è già aggregato al gruppo allenato da mister Padalino.