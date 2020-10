Calcio, la Juve Stabia perde a Pisa ed esce dalla Coppa Italia. Le parole di mister Padalino

La Juve Stabia perde a Pisa ed esce dalla Coppa Italia al secondo turno. All’Arena Garibaldi vincono i padroni di casa per 2-0 grazie alle reti di Masucci e Sibilli. La perplessità lamentata da mister Padalino, nella conferenza di ieri, trova dunque oggi un riscontro in campo: ragazzi giovanissimi che non si conoscono ancora bene e che hanno avuto poco tempo per allenarsi insieme, si sono trovati al cospetto di un Pisa che si vanta sicuramente una condizione avanzata. Da segnalare un rigore fallito nel primo tempo da Scaccabarozzi sul risultato di 1-0 che avrebbe certamente potuto cambiare le sorti della partita. Al termine della gara le parole di mister Padalino: “Un fattore positivo è stato tornare a fare una prestazione per mettere minutaggio nelle gambe. Era importante non fare una brutta figura, certamente non siamo contenti di aver perso ma la prestazione è confortante, considerando anche la presenza di 7 ragazzi del 2002 ed uno del 2003 che hanno creato diversi grattacapi all’avversario: un calcio di rigore sbagliato e un’altra azione in cui il portiere ci ha “messo una pezza”. Potevamo essere anche più incisivi in alcune situazioni ma nel complesso devo fare solo i complimenti a tutti. Dobbiamo sempre contestualizzare la presenza di tanti ragazzi che durante il campionato non saranno così numerosi perché hanno ancora tanto da imparare ed attualmente non sono in una condizione psicofisica adatta per quello che il campionato richiede. C’è qualcuno che potrebbe fare qualche apparizione all’interno di questa rosa, però a partire dal 5 ottobre andiamo a serrare le fila per concentrarci su quelli che saranno i nostri riferimenti in campo e in panchina per competere con le concorrenti. In questo momento dobbiamo recuperare qualche giocatore, energie e mi aspetto che iniziamo a mettere da parte gli errori banali commessi in queste 3 partite e concentrarci sul passato per migliorare il presente.