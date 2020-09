Calcio, la curva sud del Benevento esprime la vicinanza alla società con una splendida iniziativa

Il Benevento sale in serie A e l’iniziativa dei tifosi della Curva Sud, cuore pulsante del tifo sannita, è encomiabile. In vista della possibilità di ripartire con il calcio giocato il 19 settembre a porte chiuse e, con l’ipotesi di poter riaprire gli spalti a gennaio, la curva ha deciso di esprimere la sua vicinanza alla società donandole una somma di denaro che serve a far fronte alle spese per la campagna abbonamenti del club, in caso di una riapertura. Di seguito il comunicato. “Le porte chiuse non fermano la nostra passione. La voglia di essere protagonisti sugli spalti è sempre più forte, ma purtroppo siamo costretti a fare i conti con dei problemi più grandi di noi che ci vietano di vivere come vorremmo l’amore per i colori giallorossi. Vogliamo comunque esprimere la nostra vicinanza e il nostro sostegno al Benevento Calcio con la richiesta di dare il via alla campagna abbonamenti, nonostante l’incertezza legata alla riapertura degli stadi. Ogni singolo tifoso potrebbe versare un anticipo sul prezzo totale da utilizzare per l’acquisto delle possibili tessere dell’attuale stagione o, al limite, del prossimo anno. E’ un gesto simbolico: la somma totale sarà irrilevante rispetto ai costi del club, ma è un modo per confermare l’appoggio alla società e per sottolineare quanto si stiano apprezzando i sacrifici fatti per conquistare la serie A e, soprattutto, per cercare di preservarla attraverso l’attuale campagna acquisti. Cogliamo l’occasione per esprimere il dissenso nei confronti dell’ipotesi di parziale riapertura degli stadi. Se dovesse accadere, non riusciamo a capire quale sarà il criterio per la scelta di chi potrà essere presente sugli spalti, con il rischio di favorire possibili sostenitori di altre squadre che soffierebbero il posto a chi segue il Benevento da sempre. Non ha senso, inoltre, mantenere le distanze o assistere alle gare con le mascherine, senza fornire alcun incitamento a chi indossa la maglia giallorossa. La Curva Sud, se tutto ciò dovesse concretizzarsi, continuerà a restare fuori in attesa di tempi migliori, quando finalmente tornerà tutto alla normalità”