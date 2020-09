Calcio, Kernezis saluta Napoli e parte per Lille

Dopo due stagioni trascorse in azzurro, all’ombra del Vesuvio, è giunta l’ora di salutare Orestis Karnezis ed augurargli un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura. L‘esperto estremo difensore greco è approdato in Francia alla corte del Lille, perché rientrato nell’affare Osimhen, con l’obiettivo di trovare maggiore spazio rispetto all’esperienza collezionata con la società campana del presidente Aurelio De Laurentiis, in cui ha visto l’alternarsi di Meret ed Ospina. Nell’affare che lo vede andare in Francia, oltre a lui, sono stati inclusi anche tre giovani della Primavera azzurra, ovvero, Claudio Manzi (difensore centrale classe 2000), Ciro Palmieri (attaccante classe 2000) e Luigi Liguori (attaccante classe 1998 reduce da una stagione in prestito alla Fermana in Serie C). Prima, però, di dedicarsi alla sua nuova destinazione, Karnezis ha voluto salutare club e tifosi con questo toccante messaggio: “Vorrei rigraziare la Società, il Direttore Sportivo Giuntoli, i miei allenatori, i compagni di squadra e tutte le persone con cui ho lavorato in questi due anni che ricorderò per sempre. Sono molto fiero di aver indossato la maglia azzurra e auguro al Napoli tutto il meglio per il futuro. Un grande saluto affettuoso ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e rispetto. Forza Napoli sempre!”.