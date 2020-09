Calcio, Juve Stabia-Tritium, i convocati di Padalino

Il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Tritium, valevole per il 1° turno di Coppa Italia, in programma quest’oggi alle ore 18 presso lo Stadio ”Romeo Menti” di Castellammare di Stabia.

Portieri: Esposito, Lazzari, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Oliva, Rizzo, Sigismondo, Todisco, Tonucci, Troest, Tufano.

Centrocampisti: Berardocco, Grimaldi, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Selvaggio.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Golfo, Stoecklin.

Indisponibili: Lia, Romero, Russo.

Squalificati: nessuno