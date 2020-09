Calcio, Juve Stabia: pronti altri due colpi di mercato

La Juve Stabia lavora intensamente sul mercato. Dopo Scaccabarozzi e Berardocco, infatti, Filippo Ghinassi, il direttore sportivo della società stabiese, si sta adoperando per offrire a Pasquale Padalino una rosa all’altezza del campionato di Serie C e della città di Castellammare. Secondo quanto racconta ‘Metropolis’, Roberto Codromaz e Niccolò Romero saranno i prossimi due colpi che la società delle Vespe ha in mente per rinforzare i reparti di attacco e difesa. Roberto Codromaz è un difensore centrale classe 1995, italo-sloveno e cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese. Reduce da una stagione divisa tra Triestina, squadra in cui ha militato per tre anni e Rimini. Il possente centrale alto 1.88 metri vanta ben 92 presenze e 4 gol tra i professionisti. Numeri che il calciatore nativo proprio di Trieste ha totalizzato vestendo le maglie di Feralpisalò, Rimini e appunto Triestina. Niccolò Romero, invece, è un attaccante centrale di circa 2,00 metri e arriva tra le file delle vespe dopo una buona stagione al Sudtirol, squadra nella quale ha militato per un anno e mezzo. La rocciosa punta classe 1992 di Savigliano, formatasi nel vivaio del Genoa, nel corso della sua rispettabile carriera ha indossato le maglie di Vigor Lamezia, Savona Pavia, Castiglione, Piacenza, Feralpisalò, Piacenza e appunto Sudtirol. In totale l’esperto attaccante ha collezionato 226 presenze e 50 gol tra i professionisti.