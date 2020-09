Calcio, Juve Stabia-Monopoli, i convocati di mister Padalino

Al termine della seduta di rifinitura svolta ieri mattina sul manto erboso dello stadio Romeo Menti, il tecnico della Juve Stabia Pasquale Padalino ha reso pubblica la lista dei convocati diramata per la prima gara di campionato (Serie C – Girone C) contro il Monopoli di Giuseppe Scienza. Le vespe scenderanno in campo oggi pomeriggio alle ore 17:30 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Sono 22 i calciatori chiamati a raccolta del trainer gialloblù. Quattro, invece, gli indisponibili. Per la gara di domani, mister Padalino ha lasciato a casa il giovane Metteo Esposito, Damiano Lia, Danilo Russo e Denis Tonucci.

I CONVOCATI

Portieri: Lazzari, Maresca, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Oliva, Rizzo, Sigismondo, Todisco, Troest, Tufano.

Centrocampisti: Berardocco, Grimaldi, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Selvaggio.

Attaccanti: Bentivegna, Della Pietra, Golfo, Romero, Stoecklin.