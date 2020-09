Calcio – Juve Stabia: intervista ufficiale di Jacopo Scaccabarozzi

Il nuovo centrocampista della Juve Stabia, Jacopo Scaccabarozzi, ha parlato ai microfoni ufficiali del club gialloblu. Il calciatore è pronto a cominciare questa nuova esperienza stabiese, in una squadra che si sta rifondando e di cui vorrebbe essere protagonista. Ecco le dichiarazioni del nuovo acquisto della Juve Stabia: “Sono contento di essere qui alla Juve Stabia. Ci stiamo allenando tanto, nonostante il caldo di questi giorni, per prepararci al meglio in vista della sfida di Coppa Italia e delle prime giornate di campionato. La trattativa con la Juve Stabia è stata fatta in mezza giornata. Appena è arrivata la chiamata delle Vespe non ho esitato nemmeno un secondo. Mi stavo allenando a Lecco ed ho detto al mio procuratore di cercare subito l’accordo per arrivare a Castellammare. Il mister mi ha fatto una buona impressione. Predilige un gioco palla a terra ed un buon palleggio a centrocampo, io sono a completa disposizione. Non è stato un anno facile per la Juve Stabia, ce la metteremo tutto per portare alto l’onore di questa società. Sono sicuro che potremo fare buone cose tutti insieme”. Nel frattempo la società ha comunicato la cessione di Pasquale Fazio al Catanzaro, con un contratto biennale.