Calcio, ipotesi sospensione del campionato per 14 giorni. Si attendono decisioni dei vertici del CTS

Una sospensione del campionato di calcio di Serie A per due settimane, grazie anche alla pausa per le nazionali prevista dal 5 al 13 ottobre che farebbe saltare soltanto un turno, oppure stop degli incontri dove sono impegnate le squadre che hanno un numero elevato di positivi, quindi Genoa-Torino di sabato prossimo. Sarebbero queste, secondo quanto riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, le opzioni sul tavolo della Lega di serie A in attesa dei tamponi dei giocatori del Napoli. Il ministro Spadafora sta seguendo tutto con attenzione e valuterà interventi del governo nel caso in cui i contagi dovessero allargarsi ma al momento sarà seguito il protocollo con i vertici del Cts che verranno chiamati a prendere una decisione nel corso delle prossime ore.