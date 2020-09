Calcio, il Vico Equense sigla l’accordo con il portiere Borrelli

Nuovo acquisto per il Vico Equense: questa volta si tratta di un portiere. Francesco Borrelli, nato a Castellammare di Stabia ed esordiente proprio nelle giovanili della sua città, vanta diverse esperienze con il Campobasso, la Battipagliese ed il Pavia prima di ritornare nuovamente in terra campana. Ufficializzato l’accordo siglato ieri con la società vicana che in una nota scrive: “L ‘Asd Vico Equense 1958, è lieta di comunicare che è stato raggiunto l’accordo con l’estremo difensore classe 99, Francesco Borrelli, reduce da una stagione giocata con la casacca del Pavia. Benvenuto nella famiglia Vico Equense”.