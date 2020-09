Calcio. Il Vico Equense punta Stephan Coquin

Stephan Coquin: è questo il calciatore di nazionalità Francese che Il Vico Equense è in procinto di avere nel suo organico per la prossima stagione sportiva che lo vede protagonista nel campionato d’eccellenza Campana. L’attaccante 38enne che vanta diverse esperienze in campionati di serie D, Eccellenza ed in B con il Genoa, ha ancora una gran voglia di dimostrare e di mettersi in gioco. “Ci sono stati i contatti –racconta alla redazione di Sport Campania il duttile attaccante- ma parlare di una vera e propria trattativa mi sembra esagerato. C’è stata una telefonata, un sondaggio, abbiamo parlato, ma non mi sono ancora legato al club di Vico Equense. Voglio un po’ di tempo per pensare, capire bene la situazione, vedere se quella è una destinazione che mi farebbe giocare in pace, senza assilli, senza situazioni poco chiare. Mi prendo del tempo, ma certamente il contatto c’è stato”. Dunque per avere l’ufficialità che l’attaccante francese possa indossare la maglia vicana, bisognerà ancora aspettare