Calcio, il Torneo dei Rioni si prepara per la finale

Atmosfera calda ieri sera, in occasione della semifinale del Torneo dei Rioni. Protagoniste le squadre C. Colombo contro Del Salvatore e M. Ruggiero contro A. Cosenza. Le due partite, nel rispetto delle normative che impongono il divieto di assembramenti, si sono svolte a porte chiuse. Il primo match, che ha visto entrare in campo le squadre dei rioni C. Colombo e Del Salvatore è terminato con un risultato di 4-1. Per i primi hanno segnato Antonino Pane, Giuseppe Abate, Mariano Russo e Simone Manzi, mentre per la seconda squadra, l’unica rete è stata siglata da Fernando Borriello. Alle 21:50 sono entrate in campo le squadre dei rioni M. Ruggiero e A. Cosenza, incontro conclusosi con un risultato di 4-0, con doppie reti di Uriel Fontanarosa e Francesco Maresca. La finale è fissata per domani 25 settembre dalle ore 21:15 e vedrà confrontarsi tra loro le squadre dei rioni C. Colombo e M. Ruggiero.