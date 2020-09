Calcio, il Sorrento Futsal si impone 4-2 sull’Unina Futsal Flegrea

Terzo test match per il Sorrento Futsal che si è imposto per 4-2 sull’Unina Futsal Flegrea. Caldo estivo alla tensostruttura di Viale dei Pini, ma grinta ed agonismo non sono mancati. Gli ospiti sbloccano la partita grazie ad una doppietta di Luca Piantadosi, mentre Marcello Romano firma la rimonta rossonera.“Bella reazione della squadra dopo la sconfitta della scorsa settimana – è il commento a caldo di Mister Genny Paolella – un netto miglioramento ma anche troppe occasioni sprecate. Sono molto contento per il poker di Romano. Una prestazione importante per la sua crescita, dato che è un giovane di grande prospettiva”. Ringraziamo la società Unina Futsal Flegrea a cui rivolgiamo un grande in bocca al lupo per l’inizio del campionato.